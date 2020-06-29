В Саранске в результате ДТП пострадал 29-летний гражданин

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 27 июня на улице Волгоградской. По предварительной информации, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21104, проявив невнимательность, врезался в автомобиль марки «Форд-Фиеста», остановившийся перед пешеходным переходом.

Медицинская помощь понадобилась 29-летнему водителю иномарки.

В отношении 19-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф