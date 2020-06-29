В Ковылкинском районе опрокинулся автомобиль

В Ковылкинском районе пострадали водитель и пассажирка опрокинувшейся иномарки.

ДТП произошло поздним вечером 28 июня на 56-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 48-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадали водитель иномарки и его 71-летняя пассажирка. Участники ДТП доставлялись в районную больницу.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате ДТП погибли три человека.

Источник: гибдд.рф