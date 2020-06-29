В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

В ночь на 28 июня возле дома №62, расположенного по адресу – улица Полежаева, 32-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21093 на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан-Кашкай», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа, два его попутчика 30- и 36-летнего возраста, а также 18-летняя пассажирка иномарки.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф