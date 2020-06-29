В Саранске в ДТП пострадала 44-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 44-летняя женщина.

Инцидент произошел днём 28 июня на территории Октябрьского района города. Возле дома №77/а, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, 66-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», превысив скорость, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Фольксваген-Джетта», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Пассажирка иномарки 44-летнего возраста доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф