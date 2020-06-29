В Ковылкино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 27 июня возле дома №18, расположенного по адресу – улица Горького, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 48-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».

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Источник: гибдд.рф