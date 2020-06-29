В Ковылкино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.
Вечером 27 июня возле дома №18, расположенного по адресу – улица Горького, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 48-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.
Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».
Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате ДТП погибли три человека.
Источник: гибдд.рф