В Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под управлением пьяного мужчины.

Вечером 27 июня в посёлке Умёт инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово–Полянскому району напротив дома №70, расположенного по адресу – улица Советская, остановили автомобиль марки ВАЗ-21101. За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф