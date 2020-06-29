Мордовия получит деньги на выплаты медикам

Из государственного бюджета Мордовии будут выделены денежные средства на выплаты медикам.

Республика получит более 82 миллионов рублей. Данные денежные средства предназначаются для предоставления стимулирующих выплат медицинским работникам.

Рассматриваемые выплаты назначаются за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавирусной инфекции.

Минздрав России будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных денег.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru