Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Аверин Андрей Иванович 1973 года рождения 26 июня ушел из своего дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина был одет в рубашку с коротким рукавом в светлую полоску, брюки черного цвета и туфли того же цвета.

Все, кто владеет какими-либо данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-84 34, 29-90-23 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Рузаевского района, избивший знакомого черенком от лопаты, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф