В Саранске автомойщик обвиняется в краже ювелирных украшений из салона машины клиента

В Саранске суд вынесет приговор в отношении работника автомойки, который обвиняется в краже ювелирных украшений из салона автомобиля клиента.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале апреля нынешнего года 40-летний работник автомойки похитил из салона автомобиля клиента, являющегося директором одного из городских ломбардов, золотые серьги.

Спустя некоторое время обвиняемый сдал похищенные ювелирные украшения в ломбард по паспорту своего приятеля. Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила 16 тыс. рублей.

Ранее у работника автомойки уже были проблемы с законом.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф