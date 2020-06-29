В Саранске 22-летний парень, обвиняемый в разбойном нападении, пойдет под суд

В Саранске предстанет перед судом 22-летний местный житель, который обвиняется в разбойном нападении.

В ночь на 5 марта нынешнего года 22-летний житель Саранска, находясь в супермаркете, расположенном по адресу – улица Энгельса, попытался приобрести спиртное, но это ему сделать не удалось, поскольку в ночное время суток запрещено продавать алкогольную продукцию. В итоге молодой человек взял с витрины бутылку коньяка, спрятал её в куртку и прошел мимо кассы. Охранник, заметив действия горожанина, попросил его подойти к стойке. Молодой человек попытался покинуть супермаркет. Оказывая сопротивление охраннику, парень достал имевшийся при себе молоток и стал избивать им мужчину. Другие посетители торгового заведения и персонал задержали молодого человека.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф