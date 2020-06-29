В Лямбирском районе загорелось сено

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил сено.
Происшествие произошло днём 28 июня в селе Александровка. На территории ОАО «Племенной завод Александровский» загорелось сено.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил сено на площади 40 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru