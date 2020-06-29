В Лямбирском районе загорелось сено

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил сено.

Происшествие произошло днём 28 июня в селе Александровка. На территории ОАО «Племенной завод Александровский» загорелось сено.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил сено на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru