Житель Саранска, который до смерти избил мужчину, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который до смерти избил мужчину.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 8 апреля нынешнего года жительница Саранска гостила у своей соседки. В это время последней позвонил её бывший гражданский муж 31-летнего возраста. В ходе телефонного разговора произошла ссора. Гостья решила заступиться за соседку. Женщина вступила в беседу с мужчиной и попросила его больше не звонить бывшей сожительнице. Последний оскорбил горожанку, о чем она в кратчайшие сроки рассказала своему 32-летнему гражданскому супругу. Сожитель оскорбленной женщины позвонил её обидчику и договорился с ним о встрече, дабы выяснить отношения.

В итоге 31-летний гражданин приехал домой к 32-летнему горожанину. Общение началось со ссоры, в ходе которой гость жестоко избил владельца жилья.

По пути в больницу 32-летний пострадавший скончался от полученных в результате избиения травм.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф