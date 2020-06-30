Мошенник, представившийся сотрудником банка, ограбил 30-летнего жителя Мордовии

В Мордовии 30-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 30-летнему жителю посёлка Атяшево позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются оформить кредит на имя мужчины. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что эти действия можно пресечь. Незнакомец рассказал жителю Атяшево, что он должен оформить кредит на сумму в 720 тыс. рублей, а затем перечислить эти деньги на четыре банковских счета, которые будут ему сообщены.

Пострадавший выполнил все указания якобы сотрудника банка. Спустя несколько дней мужчина понял, что он стал жертвой мошенника.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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Источник: 13.мвд.рф