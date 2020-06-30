В Рузаевском районе 16-летний мотоциклист сбил 8-летнего велосипедиста

В Рузаевском районе подросток, управлявший мотоциклом, сбил 8-летнего велосипедиста.

Происшествие произошло вечером 29 июня в селе Болдово. На улице Никольской 16-летний парень, управлявший мотоциклом марки «Ирбис», проявив невнимательность, совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован.

Известно, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения. В отношении парня был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф