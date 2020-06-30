В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Жилой сектор».

В ходе указанного мероприятия стражами порядка было проверено свыше 3100 объектов жилого сектора: более 1500 квартир, 1626 жилых домов, 250 мест концентрации молодежи, 48 объектов торговли, несколько притонов.

По месту жительства было посещено 1465 лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, с целью проведения с ними индивидуально-профилактической работы.

Сотрудниками полиции было выявлено 17 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, в том числе 7 – по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 4 – по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», по 3 – по ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

Было выявлено и задокументировано 114 административных правонарушений, в том числе 6, совершенных несовершеннолетними. Со стороны родителей было зафиксировано 19 правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф