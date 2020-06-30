В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции 28 июня провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия патрули ДПС проводили массовые проверки водителей на самых оживленных участках дорог, а также в местах, где чаще всего можно встретить нарушителей ПДД.

Всего за один день операции инспекторами ГИБДД было выявлено 10 водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии опьянения.

С начала нынешнего года в Мордовии по вине пьяных автомобилистов произошло 58 ДТП, в результате которых 11 человек погибли и ещё 88 получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф