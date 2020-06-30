В Рузаевке в результате ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло вечером 29 июня возле дома №34, расположенного по адресу – улица Луначарского. Опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.
В результате ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего пока что нет никаких сведений.
В ликвидации последствий рассматриваемого инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
Причина опрокидывания транспортного средства в настоящее время устанавливается.
Также читайте о том, что в Рузаевском районе 16-летний мотоциклист сбил 8-летнего велосипедиста.
Источник: 13.mchs.gov.ru