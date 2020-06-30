В Рузаевке в результате ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло вечером 29 июня возле дома №34, расположенного по адресу – улица Луначарского. Опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.

В результате ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего пока что нет никаких сведений.

В ликвидации последствий рассматриваемого инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина опрокидывания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru