В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль.
Днём 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Бибиной. Загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль марки ВАЗ-2105.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил внутреннюю отделку гаража, транспортное средство, а также на открытой территории уничтожил мусор на площади 9 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru