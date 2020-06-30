В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль.

Днём 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Бибиной. Загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль марки ВАЗ-2105.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку гаража, транспортное средство, а также на открытой территории уничтожил мусор на площади 9 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru