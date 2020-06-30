В Мордовии провели пробный ЕГЭ

В Мордовии 29 июня в пунктах проведения ЕГЭ прошли пробные экзамены.
В тестовом режиме были отработаны действия организаторов, технических специалистов и медиков. Пробные экзамены проходили без школьников.
Педагоги выступали в роли сдающих ЕГЭ и изучали структуру разметки.
На входе в учебные заведения в ходе реального проведения экзаменов будет осуществляться обработка рук и термометрия. Для подростков с повышенной температурой будет оборудовано изолированное помещение.
Во все пункты проведения ЕГЭ были закуплены дезинфицирующие растворы и средства индивидуальной защиты. Аудитории будут оборудованы бактерицидными рециркуляторами.
ЕГЭ начнется 3 июля. Основная волна завершится 25 июля, а вторая назначена на начало августа.
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Источник: info-rm.com