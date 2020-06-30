В Ичалковском районе сгорела заброшенная постройка

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Калыша. На улице Лесной загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горели автомобиль и гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru