Арбитражный суд Мордовии аннулировал два постановления администрации Торбеевского района

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительными постановлений администрации Торбеевского района №565 «О включении в реестр муниципального имущества Торбеевского муниципального района» и № 594 «О предоставлении земельного участка в аренду закрытому акционерному обществу «Мордовский бекон» от 5 ноября прошлого года.

Исковые требования мотивированы тем, что у администрации Торбеевского района не имелось оснований для истребования у администрации Татарско-Юнкинского сельского поселения земельного участка площадью 2898000 квадратных метров из категории земель сельскохозяйственного назначения в целях предоставления льготным категориям граждан, поскольку на учете в администрации района лица, которые могли бы претендовать на получение этого участка на льготных условиях, не состояли.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru