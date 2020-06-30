Прокуратура Пролетарского района Саранска добивается устранения нарушений законодательства об образовании

Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения законодательства в сфере реализации дистанционных образовательных технологий.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что вопреки требованиям законодательства в локальных актах пяти образовательных организаций, регулирующих вопросы организации дистанционного обучения, не был определен порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций), расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине не предусматривало дифференциацию по классам и сокращение времени уроков на 30 минут, имелись случаи отсутствия заявлений от родителей (законных представителей) о выборе формы дистанционного обучения, учителями по отдельным дисциплинам ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся не осуществлялся.

Всего прокуратурой было выявлено более 15 нарушений закона. Директорам образовательных организаций были внесены представления.

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Источник: prokrm.ru