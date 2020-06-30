В Саранске арестовали имущество нескольких предприятий, имеющих задолженности по уплате налогов

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Саранска выявили нарушения налогового законодательства.

Представителями прокуратуры было установлено, что АО «Мордовавтодор», ООО «Управляющая компания строительно-монтажного производства», а также муниципальные предприятия «Зеленое хозяйство» и «Спецтранспортник ЖКХ» имеют задолженности по уплате налогов.

ИФНС РФ по Ленинскому району Саранска обратилась в прокуратуру района с постановлениями о наложении ареста на имущество налогоплательщиков.

Прокурор района, установив, что предъявляемые налоговым органом требования к аресту имущества соблюдены, принял решения о санкционировании ареста имущества упомянутых предприятий.

В результате совместных действий прокуратуры района и ИФНС России по Ленинскому району Саранска было обеспечено поступление в федеральный бюджет и бюджет субъекта денежных средств в счет уплаты налогов на сумму свыше 8,9 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru