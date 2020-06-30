Прокуратура Большеберезниковского района обнаружила несанкционированные свалки

В Большеберезниковском районе сотрудники прокуратуры обнаружили несанкционированные свалки.

Представителями прокуратуры указанного района в ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что вопреки требованиям законодательства на территории пяти сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления. Администрациями этих поселений меры к их устранению не принимались.

В суд было направлено пять исковых заявлений с требованием ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов, которые были рассмотрены и удовлетворены.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске арестовали имущество нескольких предприятий, имеющих задолженности по уплате налогов.

Источник: prokrm.ru