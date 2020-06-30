В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Вечером 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Болдина. Загорелся мусорный контейнер, расположенный возле дома №80.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске горели автомобиль и гараж.
Источник: 13.mchs.gov.ru