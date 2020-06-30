В Саранске сотрудники ФСИН оказали помощь нуждающейся семье

Личный состав филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии оказал продуктовую помощь многодетной семье женщины с отсрочкой отбывания наказания.

По личной инициативе сотрудников филиала по Ленинскому району для семьи с шестью детьми был собрана корзина с продуктовыми товарами первой необходимости. Семья поблагодарила гостей за доброе дело.

Стоит отметить, что личный состав региональной уголовно-исполнительной инспекции регулярно участвует в благотворительных акциях и по возможности оказывает посильную помощь семьям, члены которых состоят на учете.

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Источник: 13.fsin.su