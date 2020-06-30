В исправительных учреждения Мордовии прошли антинаркотические мероприятия

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В ИК-2 была проведена выставка под названием «Жизнь без наркотиков» с экспозицией художественных произведений, герои которых справились со сложными жизненными ситуациями, в том числе с наркотической зависимостью. Также был проведен конкурс стенной печати антинаркотической тематики и организована трансляция документального фильма о вреде наркотиков.

В ЛИУ-19 была проведена акция «Живи свободно», в ходе которой на территории учреждения было высажено более 50 саженцев цветов. В общедоступных местах учреждения была размещена наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.

Кроме того, по кабельному телевидению и сети радиовещания учреждений еженедельно транслируются документальные фильмы, социальные видеоролики и лекции антинаркотической направленности.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ФСИН оказали помощь нуждающейся семье.

Источник: 13.fsin.su