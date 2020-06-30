В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 29 июня возле дома №6, расположенного по адресу – улица Строительная, инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 46-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ОП №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф