В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали трех пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных автомобилистов.

В Саранске 29 июня, в 00:10 на улице Т. Бибиной стражи порядка остановили автомобиль марки «Лада-Гранта» под управлением 47-летнего гражданина, который был пьян.

Утром 29 июня в Рузаевке сотрудниками ГИБДД на улице Мичурина был остановлен автомобиль марки ГАЗ-31105, за рулем которого находился 39-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 29 июня на 5-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Козловку, стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-2106 под управлением пьяного 45-летнего мужчины.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф