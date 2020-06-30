В Саранске в результате пожара пострадал человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло в ночь на 30 июня на территории посёлка Ялга. На улице Полевой Стан загорелась деревянная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 6 квадратных метров.
В результате данного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Причина возгорания деревянной постройки устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru