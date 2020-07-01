В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Большевистской

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Большевистской.

В период с 08:00 2 июля до 21:00 3 июля движение транспортных средств будет ограничено на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Васенко до Промышленного проезда.

Причиной ведения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту автодороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru