Владимир Сушков ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов в Саранске

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков 30 июня ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов в Саранске.

В жилом комплексе «Восточный» в настоящее время возводятся три многоквартирных дома. Владимир Сушков поручил принять все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию этих объектов.

В четвертом районе микрорайона «Юбилейный» ведутся работы по строительству автомобильной дороги, сетей водоотведения и водоснабжения, финансируемые в рамках федерального проекта под названием «Жилье». Было начато возведение трех 16-этажных домов, в стадии проектирования – ещё четыре дома.

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Источник: e-mordovia.ru