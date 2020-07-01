Житель Рузаевки подозревается в краже велосипеда

В Рузаевке был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Некоторое время назад 34-летний житель Рузаевки гостил у своего приятеля. Возвращаясь домой, горожанин в подъезде дома, в котором проживает его товарищ, похитил велосипед стоимостью 10 тыс. рублей. Двухколесное транспортное средство не было пристегнуто замком. Законная владелица велосипеда, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

Спустя некоторое время 34-летний горожанин был задержан. Велосипед был изъят и возвращен законной владелице. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф