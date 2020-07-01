В Рузаевке воспитанники детсада вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитателями повторили ПДД

В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад №10» организовали мероприятие «Знатоки ПДД».

Воспитатели во время прогулки организовали для своих воспитанников практические занятия. Дети вспомнили значения сигналов светофора, вместе с педагогами разобрали основные ситуации, которые встречаются на дороге, а во время игры смогли продемонстрировать свои знания, называя по карточкам дорожные знаки.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия каждый ребенок самостоятельно смог попробовать перейти по импровизированному пешеходному переходу, следя за дорожными знаками и сигналами светофора.

Также педагоги и их воспитанники приняли участие в гонках на радиомашинах и в музыкальном флешмобе.

Читайте также о том, что полицейские провели акцию «Саранск – здоровый город!».

Источник: 13.мвд.рф