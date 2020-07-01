В Мордовии завершился второй этап операции «Надзор»

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели второй этап комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

В ходе проведения указанной операции по месту жительства было проверено 614 лиц, состоящих под административным надзором, из которых 384 имеют административное ограничение либо в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, либо пребывания в определенное время суток в конкретных местах.

Было выявлено восемь преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Административный надзор был установлен в отношении трех лиц.

В суды было направлено 25 заявлений для установления административного надзора и 31 заявление для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.

Также было выявлено 138 административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

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Источник: 13.мвд.рф