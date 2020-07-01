МВД по Мордовии информирует граждан о правилах предупреждения краж из квартир и домовладений

Представители ГУ МВД РФ по Мордовии напоминают гражданам о правилах предупреждения краж из квартир и домовладений.

В случае обнаружения кражи в чужом жилье не стоит входить в квартиру. В данной ситуации следует вызвать полицейских и наблюдать за помещением до их приезда.

Если вышло так, что вы застали преступников в своей квартире, следует быстро закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка. Нужно блокировать все возможные выходы из жилья, а также вызвать полицейских.

В целях предупреждения краж не стоит прятать ключи в условленных местах и допускать скапливания корреспонденции в почтовых ящиках во время продолжительного отсутствия.

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Источник: 13.мвд.рф