В Саранске 2 июля пройдет операция «Кольцо»

В Саранске 2 июля сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».
Указанное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по причине нарушения правил проезда перекрестков.
В период с января по май нынешнего года в Саранске произошло 49 ДТП на перекрестках.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, что на участках дорог с кольцевым движением необходимо быть особенно внимательными и осторожными.
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Источник: 13.мвд.рф