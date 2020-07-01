В Саранске 2 июля пройдет операция «Кольцо»

В Саранске 2 июля сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».

Указанное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по причине нарушения правил проезда перекрестков.

В период с января по май нынешнего года в Саранске произошло 49 ДТП на перекрестках.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, что на участках дорог с кольцевым движением необходимо быть особенно внимательными и осторожными.

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Источник: 13.мвд.рф