В Мордовии по заявлениям и обращениям граждан и организаций было возбуждено более 2700 уголовных дел

В период с января по май нынешнего года в МВД по Мордовии поступило почти 69 тыс. сообщений граждан о защите и восстановлении нарушенных прав.

Глава полицейского ведомства республики Борис Шейнкин заявил, что по результатам рассмотрения указанных сообщений было возбуждено более 2700 уголовных дел, более чем по 10 тысячам сообщений – дела об административных правонарушениях, более 3,5 тыс. сообщений передано для принятия решения в СУ СК РФ по Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф