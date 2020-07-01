Жительницу Ковылкинского района ограбил мошенник, который представился работником банка

В Ковылкинском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 30-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем пострадавшая под предлогом проведения операции по пресечению попытки противозаконного снятия принадлежащих ей денег продиктовала незнакомцу данные своей банковской карты, пин-код от неё, а также код, полученный в смс-сообщении. После этого женщина получила уведомление о том, что с её карты были списаны денежные средства в сумме 200 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф