Безработный житель Саранска подозревается в краже алкогольных напитков и сигарет из кафе

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный местный житель, который подозревается в краже товаров из кафе.

Стражами порядка было установлено, что 51-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, через приоткрытое окно проник в помещение кафе, расположенное в посёлке Ялга, и похитил оттуда сигареты, продукты и алкоголь. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф