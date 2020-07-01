Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали гуманитарную помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии передали на гуманитарный склад «Доброделание» РПЦ МП Саранской и Мордовской епархии игрушки и предметы первой необходимости для беременных женщин, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, многодетных нуждающихся семей и одиноких мам.

Склад гуманитарной помощи при отделе социального служения и церковной благотворительности Саранской епархии был открыт в феврале 2017 года. Он размещается в здании церковной лавки.

На складе нуждающиеся семьи и одинокие мамы могут получить помощь в виде продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены, а также одежды.

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Источник: prokrm.ru