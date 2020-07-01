В Рузаевском районе владелицу магазина привлекли к ответственности за нарушение закона

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности индивидуального предпринимателя.

В ходе указанной проверки было установлено, что после увольнения с должности дежурного помощника начальника учреждения дежурной части отдела безопасности ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 19 УФСИН по Республике Мордовия» данный гражданин был принят индивидуальным предпринимателем на должность директора магазина «Пивко». Вопреки требованиям законодательства, уведомление о заключении с гражданином трудового договора по последнему месту его работы владелица торгового заведения не направила.

Хозяйке магазина было внесено представление, а также в её отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru