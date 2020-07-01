В Кадошкинском районе управляющую организацию оштрафовали за нарушение закона

Прокуратура Кадошкинского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности управляющей организации ООО «УК «Наш дом».

В ходе проведения проверки было установлено, что на обслуживании упомянутой организации находятся 28 многоквартирных домов в Кадошкино. В нарушение требований законодательства подвальные помещения домов №№ 7, 16, 18, расположенных по ул. Светотехническая, захламлены строительным и бытовым мусором, в подвальном помещении дома № 14 по упомянутому адресу отсутствует искусственное освещение, а в подвале дома № 16 управляющей организацией не проводился планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций системы водоотведения (канализации), в результате чего на локальных участках наблюдается усиленная коррозия, сколы, в инженерных коммуникациях имеются утечки системы водоотведения (канализации).

Кроме того, ООО «УК «Наш дом» не обеспечило в установленные законодательством сроки проведение дератизации и дезинфекции по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

Директор управляющей организации и ООО «УК «Наш дом» были оштрафованы на 300 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru