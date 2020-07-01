Жительница Саранска, заставившая свою знакомую стать проституткой, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в вовлечении в занятие проституцией.

Летом прошлого года 24-летняя жительница Саранска, применяя насилие и разного рода угрозы, вовлекла в занятие проституцией свою 20-летнюю знакомую, которая проживает в Нижегородской области.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Саранска находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru