В Саранске две девушки и парень обвиняются в краже денег с чужих банковских карт

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух девушек и парня, которые обвиняются в краже денег с чужих банковских карт.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в конце октября прошлого года на одной из улиц Саранска одна из упомянутых девушек нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты покупок до 1 тыс. рублей без введения пин-кода. Гражданка с помощью карты купила продукты в нескольких магазинах города. Также девушка тратила чужие деньги вместе со своей подругой. Когда владелица карты обнаружила пропажу, она заблокировала платежное средство. К этому моменту девушки успели потратить около 2,9 тыс. рублей.

Парень, обвиняемый в совершении аналогичного преступления, по просьбе жителя Саранска совершил для него покупки в одном из магазинов города, используя его банковскую карту. Гражданин отдал приобретенные товары, а карту оставил себе. Обвиняемый похитил более 6,3 тыс. рублей.

Материалы уголовных дел в отношении девушек и парня находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru