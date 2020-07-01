Во втором квартале 2020 года в Саранске было выявлено 104 нарушения земельного законодательства

На протяжении второго квартала нынешнего года муниципальными инспекторами Саранска по использованию и охране земель было выявлено 104 нарушения земельного законодательства.

Были составлены и переданы по подведомственности мировым судьям Саранска 66 протоколов.

К административной ответственности были привлечены 60 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 18,3 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru