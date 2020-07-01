В Саранске прошла онлайн-конференция «Здоровый образ жизни: альтернативы нет»

В Саранске была проведена онлайн-конференция «Здоровый образ жизни: альтернативы нет».

Указанное мероприятие было организовано в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саранске».

В ходе конференции были обсуждены актуальные вопросы на следующие темы: «Здоровый образ жизни – право или обязанность, «Особенности первичной профилактики наркомании в современном обществе», «Взрослое поведение в непростых ситуациях или как сказать «нет», когда нужно».

Во время конференции проходил конкурс на лучший вопрос, ответ и активное участие, победителями которого стали МОУ «СОШ № 13», ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда», ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». Победители получат дипломы и подарки.

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Источник: adm-saransk.ru