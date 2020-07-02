В первой половине 2020 года мошенники похитили у жителей Мордовии почти 27 миллионов рублей

В период с января по июнь нынешнего года мошенники похитили у жителей Мордовии практически 27 млн рублей.

В июне текущего года жертвами мошенников стали более 70 жителей республики. Общая сумма ущерба составила порядка 6,5 млн рублей.

Чаще всего денежные средства похищаются либо под предлогом проведения операций, направленных на защиту денежных средств, хранящихся на банковских счетах, либо же под видом продажи или покупки различных товаров.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф