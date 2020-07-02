В Саранске 20-летний парень пойдет под суд за покупку и хранение наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 20-летнего молодого человека, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В ночь на 13 мая 20-летний учащийся техникума на одном из сайтов заказал гашиш. Молодой человек перевел на счет продавца 12 тыс. рублей. После этого парень получил информацию о месте, где спрятан наркотик. В тот же день житель Саранска забрал сверток с гашишем массой более 2,5 г. Запрещенное вещество парень отнес домой. Часть гашиша молодой человек скурил, а оставшийся наркотик стал хранить для дальнейшего употребления.

Стражи порядка задержали молодого человека 14 мая.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф