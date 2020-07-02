В Мордовии разыскивается жительница Челябинской области, подозреваемая в мошенничестве

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается жительница Челябинской области, которая подозревается в мошенничестве.

Стражи порядка сообщают, что на территории Мордовии в настоящее время может находиться Рудова Мария Викторовна 1999 года рождения, которая подозревается в мошенничестве. Девушка является жительницей города Копейск Челябинской области.

Все, кто владеет какими-либо сведения о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в первой половине 2020 года мошенники похитили у жителей Мордовии почти 27 миллионов рублей.

Источник: 13.мвд.рф